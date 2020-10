Nato: alla scoperta della base Keister, la più grande stazione satellitare terrestre dell'Alleanza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 ci sono stati 7 teatri a cui è stato dato sostegno: in Turchia (NS2TUR); nella polizia aerea in Europa, in Kosovo, alla missione Resolute Support in Afghanistan, alla missione Support to African Union (NS2AU), nel controllo del Mediterraneo, in Iraq. Quattro sono le basi, a Bruxelles e a Mons (entrambe in Belgio), all'Aja (Paesi Bassi) e a Oeiras (Portogallo), e sono oltre 150 i servizi che vengono forniti e i progetti chiave vanno dai servizi di comando e controllo al sostegno a esercitazioni e operazioni, fino alla pianificazione del comando e del controllo della difesa, con il sistema di comando e controllo aereo per condurre attività di polizia aerea e di protezione dello spazio aereo europeo della Nato. Altri servizi vanno dalle reti di consultazione e comando, con servizi aziendali centrali per enti e nazioni della Nato alla modernizzazione dell'IT della Nato; dall'intelligence, sorveglianza e ricognizione congiunte ai servizi di sicurezza informatica, con lo scudo informatico della Nato; dalla capacità di risposta agli incidenti informatici della Nato alla partnership informatica del settore della Nato. Attualmente ci sono più di 2 mila satelliti attivi che orbitano intorno alla Terra e, per il 60 per cento circa, sono di paesi alleati. (segue) (Beb)