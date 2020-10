Kosovo: Ue, parole inviato Lajcak su Costituzione sono state mal interpretate (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'incontro è stato corretto e costruttivo, una discussione aperta e amichevole volta a trovare le modalità per raggiungere un accordo finale tra Kosovo e Serbia sul riconoscimento reciproco come due Stati indipendenti e spianare la strada affinché il Kosovo diventi membro delle Nazioni Unite", ha detto Thaci. Il capo di Stato kosovaro ha affermato di credere fermamente che il futuro del Paese sia nel solco dell’integrazione nell’Unione europea e nella Nato. “Credo che sia giunto il momento per l'Ue di portare al tavolo dei negoziati l'accordo sul riconoscimento reciproco e di non continuare con il dialogo tecnico", ha affermato ancora Thaci. In merito alla liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo, il presidente ha sottolineato che l'Ue sta “mantenendo ingiustamente” isolati i cittadini. "Il riconoscimento reciproco tra Kosovo e Serbia è l'unica soluzione per una stabilità duratura nella regione e relazioni di buon vicinato tra i due Paesi", ha concluso Thaci. (segue) (Beb)