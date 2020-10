Kosovo: Ue, parole inviato Lajcak su Costituzione sono state mal interpretate (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Entro qualche mese è possibile che venga raggiunto un accordo per la normalizzazione dei rapporti" fra Belgrado e Pristina, ha dichiarato nei giorni scorsi l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell, secondo quanto riporta la stampa di Belgrado. La dichiarazione è giunta al termine della riunione dei 27 ministri degli Esteri dell'Ue svoltasi a Lussemburgo. In quell'occasione il rappresentante di Bruxelles per il dialogo tra Belgrado e Pristina Lajcak ha presentato una relazione sullo stato di avanzamento delle trattative. Borrell ha osservato che il successo del processo di dialogo fra Belgrado e Pristina è fondamentale per la stabilità dell'intera regione. "Noi non prescriviamo quale sarà la soluzione ma facilitiamo il percorso verso un accordo. Non vogliamo neppure velocizzare in modo artificiale i negoziati o soffermarcisi", ha detto Borrell. (Beb)