Infrastrutture: vertice Mit-Mibact su Ponte Lenzino, via libera a progetto Anas

- Accordo tra il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la direzione generale del ministero dei Beni culturali sul progetto di Anas per la ricostruzione definitiva di Ponte Lenzino, il viadotto crollato in provincia di Piacenza il 3 ottobre scorso. La condivisione del progetto individuato consentirà una semplificazione delle procedure e una conseguente riduzione dei tempi. Nel corso di una riunione in videoconferenza è stata condivisa con la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli la soluzione progettuale che prevede la costruzione del nuovo viadotto sul tracciato del ponte storico, secondo criteri di sicurezza e canoni realizzativi moderni e senza criticità di natura paesaggistica o storica. Durante il vertice è stato comunicato altresì che nella giornata di martedì si terrà un primo sopralluogo sul ponte, autorizzato dalla Procura della Repubblica, per avviare le indagini diagnostiche sul terreno e la redazione del piano di rimozione delle macerie in alveo. Per quanto riguarda il ponte provvisorio, il cui progetto è già stato completato da Anas, è stato concesso il via libera autorizzativo preliminare alla sua realizzazione. “Sono confermati i percorsi che avevamo anticipato – afferma la ministra De Micheli – durante la riunione con gli amministratori locali in Prefettura a Piacenza. Sulla base della disponibilità manifestata dalla Direzione generale del ministero dei Beni culturali, la procedura di ricostruzione definitiva del ponte crollato verrà significativamente semplificata”. (Com)