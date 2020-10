Covid: Gori, interpretazione Variati più ragionevole, ma dpcm non centrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si placa la polemica tra i sindaci e il governo sulla possibilità per i primi cittadini di chiudere vie o piazze. “Il sottosegretario agli Interni Variati oggi ha fatto un’interpretazione, che secondo me, riporta la questione sui giusti binari. Variati dice che i sindaci non saranno lasciati da soli, la cosa passerà dai comitati di sicurezza insediati presso le Prefetture. Quindi i sindaci con i prefetti e le forze dell’ordine, se lo vorranno, potranno chiudere piazze e vie. Mi pare che la nuova interpretazione del governo sia molto più ragionevole”, ha detto il sindaco di Bergamo Giorgio Gori a Zapping, su Radio 1, mantenendo comunque delle perplessità sulla misura. “Secondo me - ha detto - così è molto più sensato, ma ritengo comunque che non sia un provvedimento ben centrato, perché preferisco avere la collaborazione delle forze dell’ordine per evitare gli assembramenti, piuttosto che piazzare coppie di agenti a ogni accesso alla piazza. Secondo me non è proprio ben squadrato”. “È importante - ha concluso Gori - che sia chiaro il punto: i sindaci non si sottraggono a nessuna responsabilità, perché siamo abituati a decidere, ma per questo tipo di interventi c’è assolutamente bisogno della collaborazione delle forze dell’ordine, altrimenti non sono realizzabili". (Rem)