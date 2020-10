Covid: Gori, a Bergamo non vedo esigenza di chiudere piazze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori non ha intenzione di chiudere vie o piazze della sua città, come previsto dall'ultimo dpcm. "Domani a Bergamo abbiamo un incontro con il prefetto e con il questore e lì ragioneremo se c'è bisogno di prendere provvedimenti di questa natura. Io torno a dire che secondo me la chiusura non è una buona soluzione. Penso che sia importante far rispettare il divieto di assembramenti e il divieto di consumo di bevande su suolo pubblico, salvo che seduti al tavolo di bar e ristoranti. Non c'è bisogno secondo me di chiudere delle piazze. Almeno, nella mia città non ne vedo l'esigenza", ha detto Gori ospite di Zapping, su Radio 1. "Io vedo i miei cittadini molto ligi nel rispettare le distanze e nel mantenere la mascherina in modo adeguato. Sabato e domenica c'era tanta gente in giro, ma tutti molto attenti", ha riferito poi il sindaco, ricordando come per incremento di contagi e ricoveri. "Bergamo in questo momento in coda a tutte le altre province lombarde". "Le province più colpite in primavera - ha osservato - sono quelle che in questo momento paiono avere un ritmo più lento di diffusione dei contagi. Probabilmente contano sia una maggiore consapevolezza dei cittadini, sia anche una quota di cittadini importante che la malattia l'ha già fatta nei mesi scorsi". (Rem)