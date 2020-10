Libia: Italia accoglie con favore avvio quarto round negoziati Commissione militare congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia accoglie con favore l’avvio del quarto round dei negoziati della Commissione militare congiunta (Jmc 5+5) che, con la mediazione della rappresentante speciale ad interim del segretario generale Onu, Stephanie Williams, riunisce per la prima volta a Ginevra le delegazioni delle due parti in vista del raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco duraturo e sostenibile in Libia. Lo riferisce una nota della Farnesina. Si tratta, si legge, di un importante contributo nella direzione di una soluzione politica alla crisi libica che l’Italia sostiene con convinzione.(Com)