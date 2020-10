Coronavirus: Usa, 219.891 morti su 8.177.148 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono almeno 8.177.148 casi di coronavirus negli Stati Uniti, e almeno 219.891 persone sono morte, secondo i dati della Johns Hopkins University. A riportarlo è l'emittente "Cnn". I totali includono casi provenienti da tutti i 50 Stati, dal Distretto di Columbia e da altri territori degli Stati Uniti, oltre a casi di rimpatrio. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato duramente il virologo di riferimento della Casa Bianca, Anthony Fauci, definendolo “un disastro” in una conversazione virtuale con lo staff del suo comitato elettorale avvenuta questa mattina. Lo scrive il “New York Times”, sottolineando come al colloquio abbiano assistito diversi giornalisti. Nell’occasione, Trump ha dichiarato che la gente “è stanca” del coronavirus e “vuole essere lasciata in pace”. “La gente è stanca di ascoltare Fauci e questi idioti, tutti questi idioti che si sono sbagliati”.(Nys)