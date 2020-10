Covid: Amendola, concertazione fra Stato e regioni è fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concertazione fra Stato e regioni è fondamentale per vincere la battaglia posta dal coronavirus. Lo ha affermato il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, a “Stasera Italia” su “Rete 4”. “Noi abbiamo sempre concertato, da marzo scorso e anche adesso, avendo delle regole comuni e cercando di far lavorare le Regioni. La concertazione è fondamentale, non per i buoni sentimenti ma per vincere questa battaglia”, ha detto il ministro. “Molti che ci accusavano di essere troppo duri, ora il pendolo si sposta dall’altra parte siamo troppo morbidi. Serve buon senso”, ha aggiunto Amendola. (Les)