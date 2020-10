Ambiente: Conte a colloquio con Greta, Italia in prima fila per affrontare crisi climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha discusso oggi in videoconferenza con l'attivista per l'ambiente, Greta Thunberg. "Sono contento di aver scambiato con Greta Thunberg e gli attivisti che danno voce a tanti giovani nel mondo", ha scritto Conte su Twitter. "Abbiamo discusso di come affrontare la crisi climatica attraverso azioni concrete, a livello nazionale, europeo e globale. L'Italia è in prima linea in questa agenda di cambiamento", ha aggiunto il presidente del Consiglio. (Res)