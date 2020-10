Mes: Gori, dichiarazioni Conte liquidatorie e inesatte, rammaricato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte di ieri sul Mes al sindaco di Bergamo Giorgio Gori sono parse "liquidatorie di una questione molto importante e anche un po' inesatte, perché lui - ha spiegato il primo cittadino a Zapping, su Radio 1 - ha descritto il Mes come un prestito che, se contratto dall'Italia, comporterebbe l'aumento di tasse e tagli, che è quello che necessariamente accadrebbe anche se non si prendesse il Mes, ma quei soldi si prendessero prelevandoli dal bilancio o contraendo dei mutui. La differenza è che il Mes costa meno di qualunque altra forma di finanziamento. È vero che nel frattempo il differenziale si è un po' ridotto, perché il costo del denaro è sceso, ma resta comunque l'opzione più conveniente". "Io - ha aggiunto Gori - mi rammarico molto, come credo gli altri sindaci che hanno firmato l'appello per il Mes, del fatto che la scelta di fare ricorso alle risorse del Mes non sia stata fatta mesi fa, quando avremmo avuto bisogno di investire per avere una maggior capacità di tracciamento del virus, per avere più medici sul territorio, per rinforzare le terapie intensive di tante regioni che già adesso danno segni di fatica nei loro ospedali. Questa scelta non è stata fatta. Se la facessimo adesso non dico che sarebbe tardi, perché l'Italia ha comunque bisogno di rafforzare la sua sanità, ma certamente abbiamo perso dei mesi molto preziosi". (segue) (Rem)