Mes: Gori, dichiarazioni Conte liquidatorie e inesatte, rammaricato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo - ha osservato poi il sindaco di Bergamo - mi pare che il modo in cui Conte ha risposto ieri in conferenza stampa a quella domanda ponga una pietra tombale, perché anche il descrivere uno stigma nei confronti dell'Italia qualora facesse ricorso al Mes, significa pregiudicare la possibilità che anche domani, quand'anche ne avessimo realmente bisogno, si possa fare, perché a quel punto noi avremmo già detto che quella cosa si fa soltanto quando si è alla canna del gas. Cosa che secondo me non è vera, ma siccome l'ha detta il presidente del Consiglio da qui in avanti rischia di diventarlo". (Rem)