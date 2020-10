© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione della mostra "La signora dell'arte. Opere dalla collezione di Bianca Attolico da Mafai a Vezzoli". Casino dei Principi ai Musei di Villa Torlonia in via Nomentana 70 a Roma (ore 11)- Inaugurazione del nuovo campetto della scuola Grilli di Roma, uno spazio pensato e progettato per essere vissuto dai bambini, all'aperto e in sicurezza. Intervengono: Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio Roma I, Giovanni Figà Talamanca, assessore alla Scuola del Municipio Roma I Centro, Alessio Santagati, dirigente scolastico Ic Virgilio, rappresentanti del comitato dei genitori della scuola Grilli. Piazzale Anita Garibaldi 2 a Roma (ore 16)- Inaugurazione dello sportello informativo di Cassino sui bandi regionali ed europei. Partecipa il consigliere della Lega della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli. Piazza Labriola 19 a Cassino (ore 16:30) (segue) (Rer)