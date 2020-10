Americhe: vice ministra Sereni interviene alla 50ma sessione dell’assemblea generale Osa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia e l'Organizzazione degli stati americani (Osa) "hanno una lunga tradizione di proficua collaborazione sui quattro pilastri: democrazia, diritti umani, sicurezza, sviluppo". Lo ha dichiarato in videoconferenza la vice ministra degli Esteri Marina Sereni durante la 50ma sessione dell’Assemblea generale dell’Organizzazione degli stati americani (Osa).“Siamo impegnati – ha aggiunto Sereni – con Osa in alcuni programmi e progetti importanti: di osservazione elettorale, di contrasto alla corruzione e al crimine organizzato, a sostegno del processo di pace in Colombia e delle operazioni di sminamento in quel Paese. Un'altra area di crescente cooperazione è la sicurezza alimentare. L’Italia ha lanciato la ‘Covid-19 Food Coalition’ all'interno della Fao. Questa iniziativa mira a contrastare gli effetti negativi della pandemia su sicurezza alimentare e agricoltura attraverso la creazione di una rete di solidarietà basata su progetti di cooperazione, sia a livello individuale che regionale. Ad oggi, più di 40 Paesi, tra cui molti delle Americhe, hanno aderito alla ‘Food Coalition’”, ha detto Sereni, secondo quanto riferisce una nota della Farnesina. (segue) (Com)