Americhe: vice ministra Sereni interviene alla 50ma sessione dell’assemblea generale Osa (2)

- “L’azione dell’Italia – ha proseguito la vice ministra – si inquadra in una strategia globale per combattere la pandemia. A marzo siamo stati tra i primi a sostenere la necessità della creazione di un’alleanza internazionale per il vaccino per Covid-19. Stiamo contribuendo in modo significativo agli sforzi verso questo obiettivo, sia attraverso la ricerca nazionale che la cooperazione internazionale, attraverso Oms, Gavi e Cepi”. “La salute – ha concluso Sereni – deve essere considerata un bene pubblico globale e sarà – insieme al tema della sostenibilità – una delle priorità della prossima Presidenza italiana del G20. In questo senso, ci adopereremo per mantenere al massimo livello l’impegno internazionale a favore della salute di tutti”. (Com)