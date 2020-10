Venezuela: opposizioni, consulta popolare ultima risorsa pacifica per soluzione crisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa, che l'An aggancia alle prerogative fissate in Costituzione, viene presentata come occasione per dimostrare che la "stragrande maggioranza del paese" rifiuta la "dittatura" di Maduro, pur non avendo un risultato vincolante. Una consultazione con cui si lancia "un grido di aiuto dinanzi ai reati di lesa umanità, la crisi umanitaria e le sparizioni forzose portate avanti da Maduro e dal suo entourage". L'intenzione è inoltre quella di "inviare un messaggio chiaro e contundente alla comunità internazionale, alle nostre Forze armate e agli attori politici che ancora sostengono il regime di Maduro". Due punti sensibili nell'agenda della protesta portata avanti dalle 37 forze politiche che si riconoscono nella leadership di Guaidò. (segue) (Vec)