Medio Oriente: deceduto capo negoziatore palestinese Saeb Erekat, era ricoverato per Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo negoziatore palestinese Saeb Erekat è morto questa sera dopo un ricovero d’urgenza avvenuto ieri per il trattamento di un'infezione da Covid-19. Lo riferisce l’emittente panaraba “al Arabiya”. Erekat, che era il segretario generale dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), era stato ricoverato d’urgenza presso il Centro medico Hassadah di Gerusalemme e questa mattina era stato posto in terapia intensiva dopo che le sue condizioni erano peggiorate. Erekat, che nel 2017 era stato sopposto al trapianto di un polmone negli Stati Uniti, era risultato positivo al coronavirus lo scorso 8 ottobre. Nato nel 1955 ad Abu Dis, Erekat era da decenni una figura chiave nella politica palestinese, spesso fungendo da principale interlocutore per inviati stranieri e media internazionali, esprimendo il suo sostegno a una soluzione a due Stati del conflitto israelo-palestinese.(Res)