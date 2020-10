Brasile: Bolsonaro, riavvicinamento e cooperazione con paesi arabi apre nuovi spazi di cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- il presidente ha ricordato che circa 30 società brasiliane hanno uffici e o fabbriche produttive in Medio Oriente. "Intendiamo continuare a rafforzare i legami storici, culturali e di amicizia che uniscono i nostri popoli. Voglio anche sfruttare l'enorme potenziale che resta da esplorare nei settori più diversi e aprire nuovi fronti di dialogo, cooperazione e lavoro per la prosperità delle nostre nazioni", ha affermato, mettendo l'accento sulle partnership commerciali con paesi come l'Egitto, il Marocco e l'Algeria. Nel 2019, lo scambio tra Brasile e paesi arabi ha superato gli 11 miliardi di dollari. L'anno scorso, il Brasile ha esportato beni per 4,9 miliardi di dollari nei 22 paesi della Lega araba e da gennaio ad agosto 2020 le esportazioni hanno già raggiunto i 4,6 miliardi di dollari. (Brb)