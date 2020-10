Pil: Gualtieri, fermi su previsione riduzione del 9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo è fermo sulla previsione di una riduzione del Pil del 9 per cento. Lo sottolinea il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, parlando oggi in conferenza stampa a palazzo Chigi. "Nel nostro scenario di base, quello che porta a una riduzione del 9 per cento del Pil, si tiene conto del terzo trimestre che ha visto uno straordinario rimbalzo dell'economia italiana, a partire dalla manifattura". Invece, aggiunge il titolare del Mef, "stimavamo un forte rallentamento della crescita, quasi piatta, nel quarto trimestre, proprio perché davamo per scontato che ci sarebbe stato un aumento dei contagi".(Rin)