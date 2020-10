© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNENell’ambito di “Fare Milano”, la discussione sul futuro della città promossa da Milano&Partners, tavolo dedicato alla transizione ambientale. Partecipano, tra gli altri, il presidente di A2a Marco Patuano, la presidente di Atm Gioria Maria Ghezzi, il presidente di Terna Valentina Bosetti, il rettore dell’università Bocconi Gian Mario Verona, il ceo e fondatore di Coima Sgr Manfredi Catella, l’amministratore unico di Amat Gloria Zavatta e il presidente di Grandi Stazioni Carlo de Vito.Diretta YouTube al link https://www.youtube.com/watch?v=PII_nERZF8I&feature=youtu.be (dalle 9 alle 13)In occasione del mese dell’educazione finanziaria l’evento “L’Educazione finanziaria delle nuove generazioni: storie e imprese (stra)ordinarie - Come aiutare a crescere cittadini consapevoli ai tempi della pandemia”, organizzato da Junior Achievement Italia e Gruppo Mediobanca. Interviene, tra gli altri, l’assessora a Trasformazione digitale e Servizi civici del Comune di Milano Roberta Cocco.Evento digitale previa registrazione al link: https://www.eventbrite.it/e/registrazione-leducazione-finanziaria-delle-nuove-generazioni-124431805881 (ore 12.00)REGIONESi riunisce il Consiglio regionale. All’ordine del giorno il progetto di legge che introduce alcune proroghe e modifiche alle leggi regionali approvate quest’anno alla luce della situazione di difficoltà economica e sociale creata dalla diffusione del Covid-19 e che contengono misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale e due mozioni su inserimento delle prestazioni mediche relative alle diagnosi e alla cura della maculopatia nei livelli essenziali di assistenza e su destinazione del 10 per mille ai soggetti del terzo settore in difficoltà economica a causa dell’emergenza da Covid-19.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 - Milano (dalle 10 alle 17)L'assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, partecipa alle celebrazioni in memoria delle piccole vittime di Gorla, che iniziano con la celebrazione della messa (dalle 10.30) A seguire gli interventi delle autorità (ore 11.30)Chiesa parrocchiale S. Teresa del Bambin Gesù, via Asiago, 3 - Milano (dalle 10.30)VARIEIncontro “Ruth Bader Ginsburg, la Giudice Giusta”, organizzato dal Teatro Franco Parenti in collaborazione con Gariwo, la foresta dei Giusti, e con il sostegno di #Boycottmanels, per ricordare la giudice della Corte Suprema americana recentemente scomparsa. Al dibattito, introdotto da Andrée Ruth Shammah, partecipano Gabriele Nissim, presidente di Gariwo, Ilaria Li Vigni, avvocata penalista, studiosa di politiche di genere, Antonio Di Bella, corrispondente dagli Usa per la Rai, in collegamento da New York.Teatro Franco Parenti - Sala Grande, via Pier Lombardo, 24 - Milano (ore 20.15) (Rem)