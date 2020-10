Covid: Berlusconi (FI), disponibili a collaborare con governo su strategia contrasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha ribadito oggi in un messaggio sui Facebook, "la disponibilità a collaborare con il governo per determinare una strategia complessiva nel contrasto al virus e nel sostegno all’economia". "Ribadiamo - ha aggiunto - anche il nostro appello agli italiani, che in larga maggioranza stanno rispettando le indicazioni delle autorità sanitarie, affinché con i loro comportamenti, continuino a dare il loro contributo al fine di contrastare e di limitare la diffusione del virus". Inoltre, ha concluso, "li invitiamo, ancora una volta, a uscire di casa solo se strettamente necessario".(Rin)