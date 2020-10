Serbia: premier designata Brnabic domani incontra leader dei socialisti e di Spas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier designata della Serbia, Ana Brnabic, avrà domani degli incontri separati con il leader del Partito socialista serbo (Sps), Ivica Dacic, e con quello del partito Spas, Aleksandar Sapic. Lo riferisce una nota diramata dal governo serbo, precisando che assieme a Dacic sarà presente anche il leader di Serbia unita (Js), Dragan Markovic, che alle ultime elezioni parlamentari si è presentato in lista con i socialisti. Gli incontri si terranno presso la sede dell'esecutivo a Belgrado. Secondo quanto riferiva stamane il quotidiano "Vecernje novosti", citando fonti riservate, potrebbero essere resi noti domani i nomi dei ministri del nuovo governo, nel corso di una riunione della presidenza del Partito progressista serbo (Sns). I progressisti, assieme ai socialisti e al partito Spas sono le uniche forze politiche ad avere superato la soglia di sbarramento alle elezioni del 21 giugno. Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha conferito il 5 ottobre ad Ana Brnabic il mandato per formare il nuovo governo in Serbia. Lo stesso Vucic, che è anche leader del Partito progressista serbo (Sns), ha chiesto di "considerare l'introduzione di due ministeri", uno per i diritti umani, l'uguaglianza di genere e il dialogo sociale, e uno per l'infanzia e lo sviluppo demografico. Vucic ha anche chiesto alla premier designata che il 50 per cento del governo sia costituito da donne. (Seb)