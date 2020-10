Elezioni in Bolivia, l'ex presidente Morales afferma che il suo ritorno nel paese "è questione di tempo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha dichiarato che il suo ritorno in patria dall'Argentina "è solo questione di tempo". Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa convocata oggi a Buenos Aires - dove si trova come rifugiato da dicembre del 2019 - alla luce dei risultati delle elezioni presidenziali nel suo paese che hanno sancito la vittoria con oltre il 50 per cento delle preferenze del candidato del Movimento per il Socialismo (Mas), Luis Arce. "Prima o poi ritornerò in Bolivia, questo non è in discussione (...) è questione di tempo", ha affermato Morales. "Il mio più grande desiderio è tornare alla regione dove sono nato come dirigente sindacale, il Tropico di Cochabamba", ha aggiunto il leader cocalero, che ha quindi sottolineato che tornerà "come agricoltore". L'ex presidente ha quindi chiarito che non pensa di assumere "nessun incarico di governo" nel futuro esecutivo di Arce.Morales ha quindi svolto un analisi del processo elettorale che ha portato alla vittoria di Arce. "Non avevamo dubbi, chi ha partecipato alla campagna elettorale sapeva che avremmo vinto con oltre il 50 per cento", ha detto. L'ex presidente ha quindi affermato che "questo risultato dimostra che nel 2019 non c'è stata nessuna frode, ma un golpe". Sulla figura di Arce ha detto che "non ci siamo sbagliati nella scelta, è uno dei migliori economisti dell'America Latina, una persona onesta e con qualità umane". "Con l'esperienza di Arce rimetteremo in piedi la Bolivia", ha aggiunto. Morales ha quindi ringraziato anche le personalità che lo hanno supportato in questi mesi. "L'11 novembre dell'anno scorso l'allora presidente eletto dell'Argentina, Alberto Fernandez, mi ha salvato la vita", ha affermato. "Voglio ringraziarlo insieme al presidente del Messico, Lopez Obrador, al presidente del Venezuela Maduro e al presidente di Cuba, Diaz", ha aggiunto.Alle presidenziali del 20 ottobre scorso, Evo Morales era risultato vincitore del primo turno, ma con un margine non sufficiente - ai sensi della Costituzione - per evitare il ballottaggio. Dopo un black out negli scrutini, durato alcune ore, le autorità elettorali annunciavano a a sorpresa un vantaggio tale da consacrare Morales presidente sin dal primo turno. Dinanzi alle prime denunce di frode, il governo chiedeva l'intervento dell'Organizzazione degli stati americani (Osa): ricevuto il rapporto elaborato dai tecnici dell'ente panamericano, che denunciava "vizi" nelle procedure di voto e di scrutinio delle elezioni presidenziali, Morales annunciava il rinnovo delle autorità elettorali e annunciava un ritorno del paese alle urne. Un duplice annuncio che non è bastato a interrompere la protesta in corso nel paese. Poco dopo sarebbe stato il Capo di Stato Maggiore delle Forze armate, il generale Williams Kaliman, a caldeggiare l'abbandono di Morales. Il "cocalero" si sarebbe trasferito prima in Messico, primo paese ad offrire assistenza, e quindi in Argentina. Da Buenos Aires, l'ex presidente ha continuato ad animare e coordinare la campagna elettorale del Mas.Secondo gli exit poll, Arce - assieme al candidato vicepresidente David Choquenhuanca - ha ottenuto oltre il 50 per cento dei voti, aggiudicandosi la vittoria al primo turno. Il dettato costituzionale assegna infatti la vittoria al primo turno in caso si ottenga il 50 per cento più uno dei voti o se si supera la soglia del 40 per cento, con uno scarto sul secondo concorrente superiore al 10 per cento dei voti. Poco prima dell'apertura delle urne, il Tribunale supremo elettorale (Tse) avvertiva che non avrebbero diffuso i dati parziali dello scrutinio, ritenendo "non affidabile" il sistema ufficiale delle proiezioni "Diprem". Per la proclamazione del risultato, segnala il Tse, occorrerà attendere "con calma e fiducia" alcuni giorni. Pur non "avendo ancora i dati ufficiali", la presidente ad interim Jeanine Anez ha confermato che il signor Arce e il signor (David) Choquehuanca", in qualità di candidato alla vicepresidenza, "hanno vinto le elezioni. Mi congratulo con i vincitori e chiedo loro di governare pensando nella Bolivia e nella democrazia", ha scritto Anez in un messaggio social.Stando alle proiezioni sin qui realizzate da due istituti di inchiesta, le elezioni generali della Bolivia hanno consegnato al Mas il controllo dei due rami del parlamento, pur se non con le alte percentuali della passata legislatura. Secondo l'impresa "Ciesmori", il Mas otterrebbe al Senato 19 dei 36 seggi, contro i precedenti 25 (si tratta di una maggioranza assoluta, ma non più dei due terzi dell'aula). Il secondo gruppo dovrebbe essere quello di Comunità cittadina (Cc), la forza politica che ha sostenuto la candidatura a presidente del conservatore Carlos Mesa, con 13 seggi e a seguire ci sarebbero i quattro scranni per Crediamo (Creemos), nata attorno alla figura del leader civico Luis Camacho. Le ultime due forze non erano rappresentate nella passata composizione del Senato. Leggermente differenti i dati forniti da "Jubileo": confermati 19 seggi al Mas, ne assegna undici a Cc e quattro a Creemos, lasciando in sospeso il risultato di due seggi tra le principali forze in campo. Anche alla Camera si prevede una affermazione dei socialisti, ma non è possibile quantificarne la portata per la presenza di un sistema elettorale diverso. (Abu)