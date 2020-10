Germania: Covid, per il virologo Drosten (Charité) possibili serrate brevi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rallentare la diffusione del coronavirus, in rapido aumento in Germania, potrebbero essere attuate delle serrate limitate nel tempo, note come “circuit breaker” o “interruttori automatici”. È quanto afferma il professore Christian Drosten, direttore del dipartimento di virologia della Charité, il policlinico universitario di Berlino. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, in Germania i “circuit breaker” sono attualmente oggetto di discussione. Tale soluzione permetterebbe di rallentare la diffusione della Sars-Cov2 e limitarne le conseguenze sull'economia. Per Drosten, le serrate limitate potrebbero essere attuate in Germania durante le ferie d'autunno e di Natale. Il modello è la quarantena breve adottata dal Galles dove, dal 23 novembre prossimo, per due settimane la popolazione non potrà lasciare le proprie abitazioni. Saranno esentati soltanto i dipendenti di strutture pubbliche e private assolutamente necessarie, mentre la maggior parte degli esercizi commerciali dovrà chiudere. (Geb)