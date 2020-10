Fisco: fonti Mef, proroga superbonus 110 per cento già finanziata per 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle notizie di stampa sulla durata del cosiddetto superbonus, fonti del ministero delle Finanze precisano che la proroga del superbonus "è già stata decisa ma non era oggetto della legge di bilancio 2021". Secondo quanto si apprende "gli altri bonus (facciate, ecobonus) scadranno il 31 dicembre prossimo, dunque è stato doveroso prevederne e finanziarne la proroga. Il superbonus al 110 per cento è già finanziato fino al 31 dicembre 2021 (per sisma e condomini fino al 30 giugno 2022). La sua proroga è prevista e avverrà con i fondi del Recovery plan sulla base dell’allocazione delle risorse che verrà decisa". (Rin)