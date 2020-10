Regno Unito: ministero Esteri, hacker russi hanno tentato di sabotare Olimpiadi di Tokyo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I funzionari del ministero degli Esteri britannico hanno anche rivelato i dettagli dell'attacco alle Olimpiadi invernali del 2018 in Corea del Sud, specificando che anche questo sarebbe stsato effettuato dal Gru. In quell'occasione, l'operazione è stata una cosiddetta "false flag", un’operatività sotto bandiera falsa, progettata per sembrare che provenisse dalla Corea del Nord o dalla Cina. Contemporaneamente all'annuncio del Regno Unito, il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rivelato accuse contro sei hacker russi per una serie di attività di alto profilo, tra cui l'attacco alle Olimpiadi del 2018. (Rel)