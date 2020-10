Germania: Covid, il sostegno delle Forze armate alle grandi città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l'azione di sostegno delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) alle autorità sanitarie delle grandi città della Germania nella gestione della pandemia di coronavirus, con i contagi in rapido aumento da settimane. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, le 11 le metropoli tedesche hanno richiesto il sostegno della Bundeswehr. L'obiettivo è far sì che le istituzioni civili non vengano sopraffatte dall'emergenza sanitaria. Attualmente, sono oltre 1.500 i militari impiegati nel sostegno a città, comuni e regioni per la gestione della risposta alla pandemia di Sars-Cov2. (Geb)