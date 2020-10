Covid: Mulè (FI), governo agisce con arroganza e non ascolta opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi del partito di Camera e Senato, Giorgio Mulè, il risultato dell'ultimo dpcm è che "i sindaci sono sul piede di guerra, genitori e studenti in confusione, lavoratori e imprese terrorizzati. Questo perché il governo agisce con arroganza e non dà retta alle opposizioni lasciando, ad esempio, milioni di cittadini in coda per eseguire un tampone". Lo ha detto ai microfoni del Tg2.(Com)