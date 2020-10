Brasile: ministro Economia prevede contrazione Pil nel 2020 del 4 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi indicatori sembrano confermare che il paese ha in effetti intrapreso un percorso di ripresa economica spinto L'ultima stima del dipartimento per le Politiche economiche del ministero dell'Economia prevede per quest'anno una contrazione economica del 4,7 per cento, mentre gli analisti delle istituzioni finanziarie del Brasile hanno oggi, 19 ottobre, rivisto la stima della crescita del Pil nel 2020 fissandola a -5 per cento. Nell'aggiornamento del "World Economic Outlook", il Fmi prevede che il paese chiuderà il 2020 con una contrazione del 5,8 per cento. Anche la Banca mondiale (Bm) ha migliorato la stima relativa alla performance dell'economia nel 2020, prevedendo una contrazione del Pil del 5,4 per cento (segue) (Brb)