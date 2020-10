Brasile: ministro Economia prevede contrazione Pil nel 2020 del 4 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Guedes ha anche affermato che è necessario trasformare "l'ondata di consumi" stimolata dai bonus di emergenza pagati in favore di disoccupati, lavoratori precari e autonomi, che hanno sostenuto le persone più vulnerabili nel corso della crisi generata dalla pandemia di coronavirus, in un "buon investimento". Secondo il ministro, il governo manterrà l'agenda delle riforme e vuole aprire la frontiera degli investimenti, con cambiamenti nei quadri normativi, e facilitando concessioni e privatizzazioni. Guedes ha anche difeso l'importanza del mantenimento del tetto di spesa pubblica per il controllo dei conti, sottolineando che mantenere il rigore è una "grande battaglia". "In alcuni momenti ci sono persino scontri interni, fuoco amico, gente qui che vuole spendere soldi e inviare segnali contrastanti al mercato, questo è molto brutto", ha concluso. (Brb)