Infortunio degli studenti: ecco in quali casi la scuola può agire contro il docente per il risarcimento del danno

- Nei casi in cui gli studenti riportino un infortunio a scuola non c'è alcun automatismo per cui l'istituto possa rivalersi sul personale docente che può essere ritenuto responsabile dell’infortunio. E' quanto si legge in un approfondimento dedicato al tema dalla rivista specializzata "Orizzonte scuola" con riferimento alla sentenza della Corte dei Conti 2 del 2019, sezione prima giurisdizionale centrale d’Appello. Il caso di specie si riferisce ad una condanna in sede civile del Ministero dell’Istruzione, obbligato a rifondere il danno in favore di un alunno infortunato per l’importo di diverse migliaia di euro a fronte di un incidente riportato a scuola. Il dicastero di viale Trastevere è stato ritenuto responsabile dell'accaduto "ai sensi dell’art. 2048, comma 2, c.c., risultando provato il fatto illecito del terzo", si legge sul sito.“Escluso ogni automatismo derivante da sentenze intervenute nel giudizio civile, peraltro svoltosi nei confronti di soggetti diversi, il passaggio in giudicato della sentenza di condanna civile integra soltanto il presupposto oggettivo della responsabilità. L’onere probatorio in ordine alla sussistenza della colpa grave incombe, secondo le ordinarie regole sostanziali e processuali, sulla Procura contabile che, eventualmente, può trarre elementi di prova dai fatti materiali che sono stati accertati nel processo civile.Nella sentenza si legge che “la gravità della colpa è stata esclusa dal giudicante sulla base della repentinità dell’accaduto e dell’impossibilità oggettiva delle docenti, presenti in aula ma non vicinissime ai ragazzi coinvolti, di attivarsi per scongiurare l’evento”. Ciononostante, la responsabilità del docente deve essere provata in maniera insindacabile e niente affatto aleatoria. “Ma, in disparte i numerosi refusi della sentenza civile – tali da ingenerare dubbi sulla dinamica stessa dell’accaduto – va considerata decisiva la mancata prova dell’elemento fondante della colpa grave delle docenti, riconducibile, ad avviso della Procura appellante, nell’aver consentito al minore di collocarsi sul davanzale della finestra”. Il riferimento è al caso di specie in questione.“Tali profili di incertezza, essenzialmente riconducibili alla sentenza civile, permangono nella ricostruzione della Procura regionale; il che appare ingiustificato, tanto più ove si consideri il diverso regime probatorio del giudizio civile (ove opera la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c.) rispetto a quello giuscontabile (ove rileva la gravità della colpa dell’agente). Pertanto, non è possibile attribuire alle docenti la responsabilità del danno subito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per carenza di prova in ordine alla violazione, da parte delle medesime, degli standard di diligenza richiesti a chi esercita la professione di insegnante”. (Rin)