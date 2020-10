Brasile: Bolsonaro, riavvicinamento e cooperazione con paesi arabi apre nuovi spazi di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha affermato che il ravvicinamento in campo politico tra il suo governo e i paesi arabi ha consentito l'apertura di nuovi spazi per la cooperazione in settori strategici, come la scienza, la tecnologia, l'innovazione e l'energia, oltre che rafforzare l'export soprattutto di prodotti alimentari. "Oggi la produzione halal brasiliana, che rispetta le tradizioni e le regole della religione islamica è sinonimo di qualità e fiducia. Per questo i Paesi arabi possono contare sul Brasile come partner strategico per garantire la loro sicurezza alimentare", ha affermato Bolsonaro nel corso del suo intervento in apertura dei lavori del Forum economico Brasile-paesi arabi in corso fino al prossimo giovedì. (segue) (Brb)