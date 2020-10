Disabili: Ugl Roma, flashmob per inadempenze Tundo, ottenute risposte concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato Ugl terziario stamattina è sceso in piazza con i lavoratori della Tundo sotto la sede dell'Asl Roma 1 in via Borgo Santo Spirito, mettendo in atto un flashmob per denunciare l'inadempienza, che va avanti dal maggio scorso, della stessa società nel pagamento degli stipendi ai propri dipendenti e il conseguente disservizio relativo al trasporto dei disabili. In una nota il segretario della Ugl di Roma e provincia, Ermenegildo Rossi, spiega: "Una delegazione di rappresentanti sindacali è stata ricevuta dall'Asl che si è impegnata ufficialmente a verificare il mancato pagamento degli stipendi da parte della Tundo e a retribuire gli stessi. Questa è una grande vittoria dei lavoratori e dei disabili fruitori del servizio che finalmente dopo mesi hanno ottenuto le prime risposte concrete grazie all'impegno e la tenacia dell'Ugl terziario, come sempre schierata dalla parte dei lavoratori e dei cittadini". (Com)