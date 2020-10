Milano: Bolognini (Lega), Sala sospenda almeno fino a 31 dicembre Area B e C

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco Sala sospenda almeno fino al 31 dicembre Area B e Area C". È l'appello lanciato dal commissario provinciale della Lega, Stefano Bolognini. "Raccogliamo e condividiamo pienamente la richiesta di Aci Milano. Stanno aumentando i ricoveri in terapia intensiva, sono in costante crescita anche i casi positivi e la situazione è critica in Lombardia, ma in particolare a Milano e nella città metropolitana. Dobbiamo usare ogni mezzo per evitare contagi e assembramenti e quindi occorre diminuire velocemente i passeggeri sui mezzi pubblici negli orari di punta. Dobbiamo aumentare lo smartworking, favorire orari flessibili a scuola e, ove possibile, lezioni e riunioni di lavoro a distanza", osserva Bolognini in una nota. "Una risposta immediata – conclude il commissario leghista – può senza dubbio essere rappresentata proprio nel favorire l'uso dell'auto privata. Biciclette e monopattini certamente non bastano, a maggior ragione se la distanza casa-lavoro o casa-scuola è elevata, e soprattutto adesso che le temperature stanno scendendo".(com)