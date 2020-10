© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi, ha chiarito: "sulla disponibilità delle risorse europee per far fronte alla crisi c'è un negoziato serrato in corso. Non vedo grosse criticità: ballano alcuni miliardi ma non credo sia un grosso problema e sono molto fiducioso". Inoltre, ha aggiunto, ci "sono dei meccanismi per avere anticipi di queste risorse". (Rin)