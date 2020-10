Tre mari: presidente croato Milanovic, Iniziativa è potenzialmente dannosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iniziativa dei tre mari è per la Croazia "inutile e potenzialmente dannosa": lo ha detto oggi il presidente croato, Zoran Milanovic, secondo quanto riferisce la stampa locale. Milanovic avrebbe dovuto partecipare oggi al vertice dell'iniziativa in videoconferenza, ma al suo posto ha preso parte il premier Andrej Plenkovic. Milanovic ha detto oggi, parlando con i giornalisti a Cakovec, di essere contrario all'iniziativa se la Croazia non può vedere chiaramente gli elementi a favore di una sua partecipazione. Il capo dello Stato di Zagabria ha poi dichiarato che si tratta di un'iniziativa avviata sotto l'egida dell'amministrazione Obama. "Il suo obiettivo è costringere gli Stati a partecipare maggiormente all'acquisto di gas naturale liquefatto statunitense e isolare la Russia", ha detto Milanovic. "Non parteciperò all'isolamento della Russia in questo modo, lo considero stupido e dannoso per la Croazia. Vediamo come questo influenza anche le relazioni tra gli Stati Uniti, tra questa amministrazione statunitense, e la Germania. Praticamente si fa del mobbing sulla Germania affinché rinunci al progetto Nord Stream 2", ha concluso Milanovic. (segue) (Seb)