Milano: Bolognini e De Corato, sgomberato alloggio di via Giambellino, costante impegno per legalità

- Gli ispettori dell'Aler hanno provveduto a effettuare lo sgombero di un alloggio di edilizia pubblica a Milano, in via Giambellino 146/a. L'appartamento - fa sapere una nota della Regione - era stato occupato da una giovane di origini rumene che vi si era stabilita insieme a quattro minori e, per questa ragione, sono stati necessari tre tentativi prima di procedere all'allontanamento. "Quest'ennesimo episodio - osserva Stefano Bolognini, assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità di Regione Lombardia - conferma il nostro costante e instancabile impegno a favore della legalità. Un impegno che abbiamo intenzione di continuare a onorare. Dalla nostra parte abbiamo il sostegno di tante persone per bene che vivono nei quartieri popolari e che ci chiedono 'tolleranza zero' contro chi delinque e occupa illegalmente". Nel ringraziare le forze dell'ordine e l'Aler per il buon esito dell'operazione e "per la tenacia nel combattere l'abusivismo", l'assessore ha evidenziato come siano stati necessari "tre tentativi per portare a termine lo sgombero". (segue) (com)