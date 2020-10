Milano: Bolognini e De Corato, sgomberato alloggio di via Giambellino, costante impegno per legalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La persona che è stata allontanata - ha spiegato Bolognini - non era nuova alle forze dell'ordine. Questa volta, aveva occupato un alloggio recentemente ristrutturato in via Giambellino, che Aler ha potuto prontamente recuperare e rendere disponibile per le mobilità. Ancora una volta abbiamo potuto constatare che la collaborazione tra gli ispettori di Aler e le forze dell'ordine funziona e porta a risultati concreti. Dobbiamo andare avanti su questa strada". "Bene la costante attività dell'Aler - aggiunge l'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato - che continua questa battaglia contro gli abusivi. È sempre più importante dare segnali forti di contrasto all'illegalità. Il ringraziamento va esteso alle forze dell'ordine per l'operazione odierna e agli ispettori dell'azienda lombarda per l'edilizia residenziale. Continuare con gli sgomberi di abusivi diventa fondamentale per i cittadini, per gli inquilini delle case Aler, oggi sempre più in pericolo da occupazioni selvagge". (com)