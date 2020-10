Bolivia: Morales dice di aver ricevuto una telefonata da Papa Francesco dopo la vittoria alle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, l'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha ricevuto una chiamata telefonica da papa Francesco. Lo ha detto lo stesso Morales nel corso di una conferenza stampa tenuta a Buenos Aires, città in qui è esiliato da diversi mesi, per commentare l'esito delle elezioni generali di domenica. "Questa mattina sono stato sorpreso dalla chiamata del fratello papa Francesco. Molte grazie", ha detto Morales dopo aver elencato una lunga serie di capi di stato e leader politici che si sono congratulati con lui per la vittoria del suo partito (Mas, Movimento per il socialismo), e del candidato alla presidenza Luis Arce. "Sento che non siamo soli", ha detto Morales sottolineando che il movimento indigeno "non porta rancore. Non siamo vendicativi". Tra i tanti leader citati, un particolare ringraziamento è andato al presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, il primo a garantirgli asilo dopo la convulsa fuga dal paese, l'argentino Alberto Fernandez, gli "storici" partner regionali - il venezuelano Nicolas Maduro o il cubano Miguel Diaz-Canel - ma anche l'ex presidente del governo spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero. (Res)