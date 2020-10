Viabilità: Zotta (Città metropolitana Roma), ripristino illuminazione su Sp Laurentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà ripristinata l'illuminazione pubblica lungo la strada provinciale Laurentina 95/b dal km 9+579 al km 14+00 (cimitero laurentino). È quanto si legge in una nota di Città metropolitana di Roma. "Gli uffici di Città metropolitana - spiega la vicesindaca di Città metropolitana, Teresa Zotta - hanno concluso la gara di appalto per l'affidamento dei lavori alla società Elsis che eseguirà un lavoro di sostituzione delle lampade e ripristino dei cavi e alimentatori. Faremo, inoltre, una ricognizione sulla funzionalità degli impianti semaforici della provinciale - conclude - mettendo in efficienza tutto ciò che a oggi non risulta funzionante". (Com)