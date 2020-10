Covid: Conte, dobbiamo evitare lockdown generalizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci stiamo predisponendo per evitare un lockdown generalizzato ma non possiamo escludere che se queste nuove misure di contenimento dei contagi non daranno effetti potremo arrivare a lockdown circoscritti perché una chiusura generale dobbiamo evitarla". Lo​ ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi. Nella prima ondata dell'epidemia "non eravamo preparati, e questo ci ha costretto ad un lockdown ma ora, avendo lavorato incessantemente ed investito nella sanità, dobbiamo puntare su una strategia diversa" partendo "dalle mascherine e da misure di contorno per contenere questa curva, che è preoccupante", ha aggiunto. (Rin)