Covid: Consiglio regionale Lazio approva 5 ordini del giorno del M5s

- Ancora una seduta straordinaria del Consiglio regionale del Lazio, stavolta in modalità telematica, sulle misure e gli interventi per prevenire una seconda ondata di contagi Covid-19 e per la copertura vaccinale dell'influenza stagionale 2020-2021. Sono 5 gli ordini del giorno approvati dall'Aula oggi, tutti presentati da consiglieri del gruppo M5s. Respinti invece i primi sei ordini del giorno a firma Davide Barillari dei 24 presentati dal consigliere del gruppo Misto. Sono 33 gli ordini del giorno presentati nella scorsa seduta sullo stesso tema del 7 ottobre - prima firmataria della richiesta di convocazione del consiglio straordinario la consigliera Roberta Lombardi (M5s) - che dovevano essere affrontati la settimana successiva quando invece la Pisana è stata chiusa per interventi urgenti di sanificazione. Oggi dunque la modalità telematica della seduta, presieduta dal presidente del Consiglio Regionale Mauro Buschini e dal vicepresidente Devid Porrello, all'indomani del nuovo Dpcm in vigore da oggi con il quale il governo ha deciso di intervenire nuovamente per fermare l'impennata di contagi da Covid-19. (segue) (Com)