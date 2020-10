Covid: Consiglio regionale Lazio approva 5 ordini del giorno del M5s (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come spiega in una nota il Consiglio regionale del Lazio, "il primo ordine del giorno accolto, a firma Loreto Marcelli ed altri del gruppo M5s, impegna la Regione a potenziare ulteriormente la rete Coronet Lazio attraverso l'individuazione e l'inclusione di nuovi laboratori incaricati di svolgere le attività diagnostiche dell'infezione da Sars-Cov-2 al fine di favorire una maggiore tempestività nell'esecuzione dei tamponi nasofaringei. Il secondo ordine, prima firmataria Roberta Lombardi, sottoscritto dagli altri componenti del M5s, riguarda il reperimento dei medici scolastici e la loro stabilizzazione, affinché il medico scolastico diventi una figura definitiva nell'ambito della scuola di ogni ordine e grado, nonché, attraverso protocolli d'intesa, i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale possano inviare in via telematica il certificato medico alle scuole e ai servizi educativi per l'infanzia". Si tratta, ha spiegato Lombardi, "della continuazione di un ordine già approvato sulla reintroduzione figura medico scolastico, la Giunta è andata avanti nell'onorare l'impegno emettendo un'ordinanza per il reperimento delle figure necessarie, ora si tratta di capire come si sta procedendo. Inoltre, nella gestione delle malattie diverse dal Covid, si è riscontrata la necessità di supportare le famiglie nella certificazione, e in analogia con la ricetta dematerializzata, di istituire il certificato di malattia dematerializzato anche verso le scuole e i servizi educativi per l'infanzia". (segue) (Com)