Covid: Consiglio regionale Lazio approva 5 ordini del giorno del M5s (3)

- A firma Devid Porrello ed altri M5s, l'ordine del giorno sul rispetto del distanziamento nel trasporto pubblico, intervenendo col Cotral per verificare quali siano le linee più utilizzate al fine di incrementare l'offerta e assicurare il distanziamento all'interno dei treni regionali e del TPL in tutto il territorio della Regione Lazio. "O si viaggia troppo vicini o l'orario dei mezzi non corrisponde con il nuovo orario di entrata", ha spiegato Porrello. Presente alla seduta l'assessore alla Mobilità, Mauro Alessandri, che ha ricordato - continua la nota - "che la Regione Lazio ha anticipato le previsioni contenute nell'ultimo Dpcm, prima regione italiana, già con delibera del 4 agosto, stabilendo nelle linee guida un modello di differenziazione di entrata e uscita dalle scuole, invitando ogni dirigente di istituto di attenersi a questa differenziazione. Vi sono certamente fenomeni di assembramento e ritardi alle fermate dovuti a flessioni operative naturali e alla mancata differenziazione delle scuole - spiega Alessandri -. Tutto quello che precedeva il Dpcm è stato realizzato. Rispetto ai treni ci sono dei problemi soprattutto sugli interregionali, abbiamo segnalato le criticità". Secondo Alessandri, "le criticità sono dovute alla mancata differenziazione degli orari delle scuole che hanno generato situazioni di disagio ma che sono circostanziate, non diffuse su tutto il territorio regionale", in ogni caso, ha concluso, "ogni elemento sarà accolto". (segue) (Com)