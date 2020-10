Covid: Consiglio regionale Lazio approva 5 ordini del giorno del M5s (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quarto ordine del giorno accolto, continua la nota del Consiglio regionale del Lazio, presentato da Loreto Marcelli ed altri consiglieri del M5s, "impegna la Regione ad avviare un progetto di screening periodico del personale del Ssn del Lazio impegnato in attività di potenziale rischio espositivo al fine di accrescere il livello di prevenzione del contagio. Per il capogruppo di Fd'I Fabrizio Ghera, si tratta di "buone intenzioni, tutte operazioni che dovrebbero essere già ricomprese. Raccomandazioni già ampiamente previste". Ultimo ordine del giorno approvato quello a firma Silvia Blasi ed altri che impegna il presidente Zingaretti e l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, "a realizzare in tempi brevissimi un significativo ampliamento del numero e della diffusione territoriale dei centri di prelievo pediatrico per i test diagnostici Covid-19 presso strutture sanitarie pubbliche, case della salute e ospedali, in rapporto alla fascia d'età tra 0 e 13 anni. Il tampone nasofaringeo rimane il test di riferimento nelle diagnosi da coronavirus ed è necessario ricorrere spesso a questo test". Per Barillari invece, la fascia d'età fino a 19 anni ha meno casi di tutte le altre fasce, "le scuole non sono il focolaio e lo stesso ministro ha detto che sia il personale che gli studenti hanno tassi bassissimi". Per il consigliere ex M5s quindi, si tratta di una previsione "assolutamente inutile", nonché di una "spesa eccessiva". (Com)