Germania: Covid, in quarantena il circondario di Berchtesgaden, il primo nel paese

- Berchtesgaden in Baviera è il primo circondario della Germania a essere posto in quarantena a causa della seconda ondata di coronavirus. I nuovi contagi hanno, infatti, superato la soglia critica dei 50 infetti su 100 mila abitanti in sette giorni. Per tale motivo, dalle 14 di domani 20 ottobre, la popolazione potrà lasciare le proprie abitazioni esclusivamente per validi motivi. Come reso noto dall'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania, a Berchtesgaden sono stati registrati 252 contagi su 100 mila abitanti nell'ultima settimana. Ne circondario si applicheranno quindi rigide restrizioni alla libertà di movimento e assembramento, le prime ripristinate in Baviera dopo la serrata della scorsa primavera. “Sarà il protocollo più severo che avremo, non vi è altro modo” per far fronte alla situazione, ha dichiarato il primo ministro del Land, Markus Soeder, presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu). (segue) (Geb)