Germania: Covid, in quarantena il circondario di Berchtesgaden, il primo nel paese (2)

- Secondo Soeder, a innescare i nuovi contagi è stata probabilmente una delle feste private che, come altrove in Germania, continuano a essere tenute in violazione delle norme anticontagio. Il distretto di Berchtesgaden è, infatti, scarsamente popolato con una densità di 126 abitanti per chilometro quadrato. Il primo ministro della Baviera ha sottolineato che le autorità e le forze di polizia del Land presteranno maggiore attenzione nel controllo del rispetto delle regole volte a prevenire la diffusione della Sars-Cov2. “Partiamo dal presupposto che il 90 per cento della popolazione vi adempia, ma vi sono anche alcuni che non lo fanno”, ha dichiarato Soeder. Il primo ministro della Baviera ha, quindi, ricordato che i trasgressori, come chi organizza eventi, vengono puniti con sanzioni amministrative e altre misure. Attualmente, nel distretto di Berchtesgaden sono in quarantena circa 700 persone, mentre 13 contagiati sono ricoverati in ospedale. (Geb)