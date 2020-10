Energia: Polonia e Usa hanno firmato accordo di cooperazione sul nucleare civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono di nuovo nel business del nucleare. Così ha commentato la notizia della firma di un accordo di cooperazione sull'energia nucleare civile tra Polonia e Usa l'ambasciatrice degli Stati Uniti a Varsavia, Georgette Mosbacher. L'intesa è stata firmata dal segretario all'Energia degli Stati Uniti, Dan Brouillette, e dal plenipotenziario del governo polacco alla sicurezza energetica, Piotr Naimski, a margine del summit dell'Iniziativa dei Tre Mari che si svolge a Tallinn. Per la precisione, l'accordo è stato sottoscritto in una conversazione virtuale tra i due. Come rende noto il Dipartimento di Stato Usa, il documento stabilisce che nell'arco dei prossimi 18 mesi i due paesi lavoreranno insieme a un rapporto sull'introduzione di un programma nucleare civile polacco e ai suoi aspetti finanziari. Il rapporto sarà la base di un coinvolgimento di lungo periodo di Washington sul tema. "Lo sviluppo di un programma nucleare civile in Polonia è vitale alla sicurezza energetica del paese nel lungo periodo" e "l'energia nucleare ha un ruolo centrale nella strategia energetica ventennale della Polonia", si legge in un comunicato dell'ambasciata Usa. (segue) (Vap)