Energia: Polonia e Usa hanno firmato accordo di cooperazione sul nucleare civile (2)

- Investimenti e partnership in tema di energia "rafforzano la relazione tra Polonia e Usa e creano posti di lavoro in entrambi i paesi", inoltre "le società statunitensi sono desiderose di condividere la loro tecnologia ed esperienza con i partner polacchi", prosegue la nota. La Polonia attualmente produce il 70 per cento della sua elettricità da impianti a carbone e vuole costruire di centrali nucleari da 6 a 9 gigawatt entro il 2040. Il governo ha bisogno di investimenti stranieri per realizzare tali progetti e gli Stati Uniti sono ritenuti il partner più affidabile in questo senso. Lo scorso giugno, il presidente Andrzej Duda ha dichiarato durante la sua visita alla Casa Bianca che l'accordo nucleare sarebbe stato firmato presto. (Vap)