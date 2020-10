Ue: Gualtieri, Mes farebbe risparmiare 300 milioni di interessi l'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mes farebbe "risparmiare" all'Italia "circa 300 milioni l'anno di interessi in dieci anni", allo stato attuale dei tassi. Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, parlando oggi in conferenza stampa a palazzo Chigi. "La mia posizione è nota da tempo: ritengo che per un ministro dell'Economia disporre anche di 300 milioni in più è positivo, e quindi sono stato da sempre favorevole all'utilizzo di questa linea". Tuttavia, ha aggiunto Gualtieri, "ritenere che con queste risorse si possa fare di più di quello che sono sarebbe un'illusione. Non si tratta di 37 miliardi in più per la sanità. Queste risorse hanno la loro funzione fondamentale di sostenere un Paese in deficit di liquidità" e "l'Italia non è si trova in situazione di deficit di liquidità". (Rin)